企業放榜｜希慎去年轉賺3500萬 維持派息 寫字樓出租率90%

集團投資物業組合中，按總樓面面積計，約55%為寫字樓物業，而約30%則為商舖物業，均位於銅鑼灣利園區；另有約15%的樓面面積為住宅，主要是位於香港半山區的竹林苑公寓。

寫字樓續租租金回落幅度收窄

集團指，期內商舖業務營業額增長9.5%，至16.78億元，受惠於奢華品牌旗艦店擴充及續租租金水平上升。年末商舖出租率為92%，2023年底97%，寫字樓業務營業額跌1.5%，出租率90%，2023年底為89%，而續租租金回落幅度有所收窄，出租率維持於90%。

上海利園錄 7,300 萬營業額

至於上海利園錄得7,300萬元營業額，寫字樓及商舖目前的承租率分別為70%及61%。至於香港利園八期及貫通利園區至港鐵站的行人通道系統，將於明年下半年竣工。

庇利街及榮光街項目最快明年底取入伙紙

另外，希慎持有一間合資公司的25%權益，以共同發展一個位於九龍土瓜灣庇利街及榮光街交界的市區重建局住宅項目，該地段將重建為3幢24層高、總樓面面積超過70萬方呎的項目。希慎將肩負項目商舖部分的設計和營運。年內，所有地基工程均已竣工，上蓋建造工程現正全面展開，預計將於明年年底或2027年初取得入伙紙。