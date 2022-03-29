企業放榜｜希瑪轉賺2186萬 惟停派末期息

立法會議員兼眼科名醫林順潮為大股東及主席的希瑪眼科醫療控股(3309)，剛公布去年底止全年轉賺2,186.1萬元，2020年度蝕624.6萬元，收入11.13億元，多59%，毛利飆84.6%，至3.58億元，毛利率32.2%，升4.5個百分點，每股盈利1.9仙，但卻不派末期息，為4年來首次不派末期息，2020年同期則派2仙。

分區表現方面，集團去年香港收益增長60%，至5.44億元，由於手術組合類型的變動，平均手術費下降14.8%，至26,787元，但手術數增59.3%，至11,478宗；內地業務收益多58.1%，至5.69億元，深圳(福田及寶安)醫院的總收益多40.6%，至3.12億元，北京眼科醫院的收益飆96%，至9,780萬元，平均手術費12,970元，多4.3%，手術數目23,661，漲63%。

前景方面，集團有四大方向，包括在香港及內地選定城市(包括大灣區及華東城市)設立或收購眼科醫院、眼科中心及診所；在香港設立或收購牙科診所及其他專科醫療診所；在香港設立或收購牙科診所及其他專科醫療診所；繼續提升我們的經營實力及服務能力。

希瑪眼科今日收報4.64元，升0.04元或0.9%，成交額364萬元。