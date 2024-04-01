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財經
2024-04-01 21:06:04

企業放榜｜建業地產去年虧損收窄至32億人幣 核數師：不發表意見

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企業放榜｜建業地產去年虧損收窄至32億人幣 核數師：不發表意見

建業地產去年虧損收窄至32.6億元人民幣，2022年同期則蝕75.6億元人民幣。圖為其網站。

建業地產(832)指，去年虧損收窄至32.6億元(人民幣，下同)2022年同期則蝕75.6億元，收益192.6億元，減20%，毛利19.5億元，多3%，毛利率10.2%，增2.3個百分點。不派末期息。

該股指，包括現金及現金等價物以及受限制銀行存款總額為21.4億元，挫50.7%，總資產1,172.8億元，減15.6%，總負債1,179.6億元，少13%。淨借貸213.6億元，增10.7%

200億人民幣債務未來12個月到期

核數師表示不發表意見，多項不確定因素之間潛在相互影響及其對綜合財務報表可能構成累計影響，未能就該等綜合財務報表達致意見。其中指該集團流動負債淨值及負債淨值分別約為155.80億元及6.73億元，銀行及其他借款及優先票據總額約為235.11億元，其中約62.14億元銀行及其他借款及138.65億元離岸優先票據將於未來12個月內到期償還，而其現金及現金等價物約3.88億元。

已違約或交叉違約  未來存在重大不確定性

截至去年底，該集團已違約或交叉違約若干銀行及其他借款及優先票據。該等事件及情況表明，存在重大不確定性，可能會對其持續經營能力產生重大疑問。

另外，該股指，截至去年12月底土地儲備建築面積約3,769萬方米，其中權益建築面積約2,865萬方米。

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