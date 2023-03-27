企業放榜｜建滔去年少賺66% 削派息

建滔系公布去年業績。建滔集團(148)去年純利36.55億元，按年減66%，基本純利38.8億元，跌63%，營業額493.7億元，少13%，未扣除利息、稅項、折 舊及攤銷前盈利94.4億元，挫46%。末期息每股派75仙，削69%，全年派息105仙，瀉65%。

為存貨減值撥備

期內覆銅面板的銷量及單價均錄得下跌，化工產品單價從高位回落，今年首兩個月覆銅面板及其上游物料的存貨流轉速度較慢及產品單價下跌，因此對存貨作出減值撥備，去年則為債券投資作信貸減值撥備15.3億元。

至於房地產部門，過去4年並沒有新增任何土地儲備，於農曆新年後物業預售表現理想，將按預定計劃有序推售位於華東住宅項目，加快資金回收。料今年 將回復正常水平，預計全年租金將超過14億元。

建滔積層板末期息20仙 瀉83%

另外，建滔積層板(1888)去年19.1億元，減72%，基本純利20億元，下滑70%，營業額223.6億元，少22%，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利43.8億元，瀉52%。末期息每股派20仙，瀉83%。

今年上半年在廣東省連州市將進一步增加銅箔產能每月750噸，將於泰國增加 覆銅面板及上游物料產能，以加強拓展海外市場。