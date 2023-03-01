企業放榜｜微博上季多賺22% 廣告收入減三成

微博(9898)公布，截至去年12月第四季純利1.4億美元(約10.9億港元)，按年增22.6%，淨收入4.4億美元，減27.3%，經營利潤1.6億美元，下滑12%，經營利潤率36%。非公認會計準則盈利1.785億元，跌8.7%。

期內廣告及營銷收入為3.905億美元，同比下降29%；增值服務收入為5,750萬美元，減12%。去年12月月活躍用戶為5.86億，同比淨增約1,300萬用戶。移動端用戶佔活躍用戶數的95%。

去年非公認會計準則盈利5.4億美元

至於去年全年賺8,555.5萬美元，挫80%，淨收入18.3億美元，跌18.6%，經營利潤4.8億美元，挫31%。非公認會計準則盈利5.4億美元，下滑25%。

微博首席執行官王高飛表示，用戶規模及活躍度保持良性增長，這主要得益於對渠道和社交產品的持續優化。在商業化方面，儘管宏觀環境使得整體廣告需求承壓，廣告業務於去年下半年開始呈現復甦趨勢。隨著2022年降本增效策略的有效執行，非公認會計準則經營利潤率達到33%。今年將充分把握廣告業務的全面復甦的機會，通過微博生態的優勢為客戶持續創造價值。將繼續聚焦於運營效率提升，從而保持長期市場競爭力。

截至去年底，現金、現金等價物及短期投資總額為31.7億美元，第四季度經營活動所得現金為1.587億美元，資本支出總額為1,530萬美元，折舊及攤銷費用為1,240萬美元。