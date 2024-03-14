企業放榜｜微博去年經調整純利減17% 派特別息82美仙

微博(9898)公布去年底止全年純利3.43億美元，按年大升3倍；非公認會計準則經營利潤5.92億美元，少1.5%；非公認會計準則歸屬於微博股東的淨利潤4.51億美元，跌16.6%；淨收入17.6億美元，少4.2%，當中廣告及營銷收入15.3億美元，少3.9%，增值服務收入2.26億美元，減5.8%；經營利潤4.73億美元，跌1.6%；每股收益1.45美元；每股特別現金股息0.82美元，少3.5%。
上季少賺四成 收入多3.5%
單計去年第四季，微博純利8,320萬美元，按年少41.4%；非公認會計準則經營利潤1.46億美元，少4%；非公認會計準則歸屬於微博股東的淨利潤為7,640萬美元，大減57.2%；淨收入4.64億美元，增3.5%；經營利潤1.19億美元，大挫25.8%。
月活躍用戶年增1100萬
集團指，去年底止的月活躍用戶數為5.98億，按年淨增約1,100萬用戶。移動端用戶佔月活躍用戶數的95%；日均活躍用戶數為2.57億，淨增約500萬用戶。
微博首席執行官王高飛表示，去年集團產品競爭力及運營效率進一步提升，用戶規模進一步拓展，主要得益不斷加強內容生態建設，提升產品的核心競爭力。在變現方面，集團廣告業務在年內逐步恢復，本季度呈現穩健的表現。由於持續專注於運營效率及財務紀律，去年保持良好的盈利能力，經營現金流穩健增長。同時，致力於提升股東回報，欣然宣布向股東派發約2億美元的特別現金股息。
微博今日收報77.1元，升0.35元或0.5%。