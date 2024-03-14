企業放榜｜微博去年經調整純利減17% 派特別息82美仙

月活躍用戶年增 1100 萬

集團指，去年底止的月活躍用戶數為5.98億，按年淨增約1,100萬用戶。移動端用戶佔月活躍用戶數的95%；日均活躍用戶數為2.57億，淨增約500萬用戶。

微博首席執行官王高飛表示，去年集團產品競爭力及運營效率進一步提升，用戶規模進一步拓展，主要得益不斷加強內容生態建設，提升產品的核心競爭力。在變現方面，集團廣告業務在年內逐步恢復，本季度呈現穩健的表現。由於持續專注於運營效率及財務紀律，去年保持良好的盈利能力，經營現金流穩健增長。同時，致力於提升股東回報，欣然宣布向股東派發約2億美元的特別現金股息。