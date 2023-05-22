企業放榜｜快手上季經調整利潤扭虧 上市後首次

截至3月底止，快手平均日活躍用戶3.74億戶，按年多8.3%；平均月活躍用戶6.54億戶，增9.4%；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入34.9元，升6.1%；電商商品交易總額2,247.67億元，升28.4%。

快手科技(1024)公布，截至3月底止季度虧損8.76億元(人民幣，下同)(約9.7億港元)，虧損大幅收窄，去年同期為62.54億元；非國際財務報告準則利潤4,200萬元，去年同期蝕37.22億元，經調整EBITDA亦扭虧，錄19.96億元盈利，去年同期則蝕15.52億元，為上市以來首次錄盈利。集團期內收入252.17億元，多19.7%；毛利117.12億元，漲33.4%；經營虧損大收窄至8.76億元，去年同期蝕62.54億元。

直播收入增 19% 首次獲達人分銷佣金

期內直播業務方面，快手上季直播收入增長18.8%，至93億元，受惠平均月付費用戶和月度付費用戶平均收入增長。具體而言，平均月付費用戶增長6.4%，至6,010萬，而月度付費用戶平均收入呈兩位數同比增長。

電商方面，快手指上季通過達人分銷渠道的商品交易總額升超50%，並首次從達人分銷中獲得佣金收入，預計此舉將有助於未來電商收入的增長。

快手今日放榜前衝高，收市報53.5港元，漲3.45港元或6.9%，成交額13.6億港元，市值2,319億港元。