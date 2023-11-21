企業放榜｜快手上季經調整利潤31.7億人幣 活躍用戶破頂

截至9月底3個月平均每日活躍用戶為3.86億創新高，多6.4%，平均每月活躍用戶6.84億破紀錄，增9.4%。每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入38元，揚19.1%。

該股盈利上升，因受惠於線上營銷、電商及直播等核心業務分部收入強勁增 長，以及為提高運營效率而不斷進行優化，如通過利用先進技術不斷提高服器等。