企業放榜｜快手上季經調整利潤31.7億人幣 活躍用戶破頂

快手科技(1024)指，第三季轉虧為盈，期內賺21.8億元(人民幣，下同)，去年同期虧損27.1億元，營業額279.5億元，按年增逾兩成，毛利144.5億元，漲35%。上季經營利潤22.1億元，去年同期蝕26.1億元，非國際財務報告準則計量經調整利潤31.7億元，去年同期虧損6.7億元；經調整EBITDA為49.8億元，按年飆3.8倍。
9個月轉賺28億元人民幣
至於該股首9個月純利27.88億元，去年同期蝕121億元。營業額809億元，揚23%，毛利400.9億元，漲37%。非國際財務報告準則計量經調整利潤59.1億元，去年同期虧損57.1億元，經調整EBITDA為112.9億元。
截至9月底3個月平均每日活躍用戶為3.86億創新高，多6.4%，平均每月活躍用戶6.84億破紀錄，增9.4%。每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入38元，揚19.1%。
該股盈利上升，因受惠於線上營銷、電商及直播等核心業務分部收入強勁增 長，以及為提高運營效率而不斷進行優化，如通過利用先進技術不斷提高服器等。
快手搜索用戶超4.7億
快手AI對話功能，為內地短視頻和直播行業首個基於大語言模型落地的智能問答產品，在搜索場景為用戶帶來智能問答和文本創作等新功能，提升用戶智能化搜索體驗。上季平均月度使用快手搜索用戶超4.7億，日均總搜索次數超6億次，峰值破7億次。加速搜索服務的商業化變現，上季搜索營銷收入同比增長逾120%。
該股今日收市報58.5港元，跌2.7%或1.6港元，成交約18.1億港元。