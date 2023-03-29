企業放榜｜快手虧損收窄至137億人幣 經調整EBITDA扭虧

快手科技(1024)公布去年底止全年虧損收窄至136.9億元(人民幣，下同)(約156億港元)，2021年同期為780.74億元；收入941.83億元，升16.2%；毛利421.31億元，多23.8%，毛利率44.7%，多2.7個百分點；經營虧損亦收窄至125.58億元，2021年為蝕277.01億元；經調整虧損淨額亦收窄至57.51億元，2021年為188.52億元；經調整EBITDA更扭虧，錄盈利181.47億元，2021年虧損129.53億元；每股虧損3.22元，維持不派息。

上季日均活躍用戶創新高

快手去年日均活躍用戶3.56億戶，按年多15.4%；月活躍用戶6.13億戶，漲12.6%；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入137.9元，少0.4%；電商商品交易總額9,011.57億元，大升32.5%。單計去年第四季，快手應用日均活躍用戶和月均活躍用戶分別創下3.662億及6.4億戶的歷史新高，分別增長13.3%和10.7%；每位日活躍用戶日均使用時長多12.6%，至133.9分鐘。

分部收入方面，去年線上營銷服務收入490.42億元，多14.9%；直播收入353.88億元，增14.2%；其他服務97.53億元，飆31.4%。單計去年第四季，直播業務錄得收入100億元，單季度創歷史新高，升13.7%，直播業務平均月付費用戶多20.4%，至5,840萬戶，主要得益於直播供給的持續豐富、直播生態的持續優化和直播算法的持續迭代。

集團指，今年將通過不懈努力，滿足用戶需求，甚至超越用戶期望，並為商業伙伴帶來更大回報，將努力加強於線上營銷及電商領域的市場地位，並通過提升變現能力及實施效率增強措施，創造額外股東價值，推動長期的可持續盈利能力。

快手今日收報56.25港元，走高0.85港元或1.5%，成交額16.32億港元。