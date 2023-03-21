企業放榜｜恒基發展去年賺500萬 末期息1仙

恒基發展(097)指，去年純利500萬元，減85%，由於新冠疫情對營運帶來負面影響，位於太古城之APITA進行分階段翻新工程令其銷售額下降；以及2021年11月開業之UNY將軍澳店首年營運進行銷售組合重整，錄得經營虧損拖累。末期息每股派1仙，全年派息2仙，與2021年相同。

千色 Citistore 稅後盈利貢獻按年增 11%

恒發主要透過兩家全資附屬公司Citistore(Hong Kong)經營5間「千色 Citistore」百貨公司及4間「C生活」實用家品專賣店；以及由Unicorn Stores(HK)經營兩間「APITA」或「UNY」附設超級市場之百貨公司，及兩間名為「UNY」超級市場。千色Citistore稅後盈利貢獻按年增11%，至8,100萬元，主要由於取得政府「保就業計劃」所提供之工資補貼1,200萬元，及整體經營開支淨額減少1500萬元。

APITA因進行分階段翻新工程，令營運進一步受到影響，APITA及UNY樂富店整體同店銷售分別按年跌10%及6%，計及2021年11月開業之UNY將軍澳店及網上商店之新增貢獻，Unicorn去年度，自營貨品連同寄售專櫃之總銷售額按年增4%，稅後虧損擴大至6,300萬元。

來自千色Citistore及Unicorn綜合稅後盈利貢獻共1,800萬元，計及其他收益及虧損，以及總部及中央分發中心之開支後，期內盈利為500萬元。