企業放榜｜恒大物業中期純利7.8億人幣 增43%

該股指，因關聯方流動性危機及「人民幣134億元存款質押」事件，出現重大損失。將積極應對，採取若干措施確保持續穩健經營。並指堅信短期的逆風不會改變長期成長趨勢，將保持戰略定力，發揚創新思維，堅持穩中求進，以進固穩，走出屬於恒大物業的高質量獨立發展新模式

期內金融資產減值虧損7862萬元，增45%，錄其他虧損6408萬元。截至6月底，總合約面積約8.12億方米，在管面積約5.09億方米；新增合約面積約1,514萬方米，其中來自第三方的合約面積佔比約93.3%。

流動負債淨值約 25.2 億元人幣 流動比率 0.69 倍

截至6月底合約負債約24.9億元，較去年底減1.9億元，主要由於期內新交付面積減少導致來自客戶的物業服務費預繳款項減少所致；銀行存款和現金約16.7億元，增1,650萬元。受限制銀行存款約6,250萬元，主要為恒大保險經紀行業監管資金等。至於流動負債淨值約25.2億元，少24%，流動比率(流動資產/流動負債)約0.69倍。

該股在業務風險中指，無法保證能夠按照計劃或按合適進度、價格獲得新物業管理服務合同；可能無法從客戶收回物業管理費等相關收入，致使可能產生應收款項減值虧損；受關聯方及其資產處置進度的影響，可能面臨部分前期物業管理服務合同終止，可能無法及時有效轉化已簽約面積，關聯方延期交付亦可能影響其收繳費率的提升；這些均對業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。