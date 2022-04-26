企業放榜｜持BioNTech股票損手 復星醫藥首季少賺45%

復星醫藥(2196)指，首季純利4.62億元(人民幣，下同)(約5.6億港元)，按年減45.4%，營業額升28.9%，至103.8億元。扣除非經常性損益的淨利潤8億元，增21.7%。每股盈利0.18元。

該股指，期內受惠復必泰(mRNA新冠肺炎疫苗)、漢曲優(注射用曲妥珠單抗)、蘇可欣(馬來酸阿伐曲泊帕片)、肝素系列製劑等產品的增長貢獻。不過，由於市 場波動等因素，所持有的BNTX(BioNTech)股票等金融資產於報告期末的股價較去年底下降，該等金融資產公允價值變動損失令期內非經常性虧損3.38億元，去年同期非經常性收益1.89億元，拖累業績表現。

港澳台復必泰新冠疫苗售逾 2400 萬劑

該股指，期內向港澳台地區持續供應復必泰新冠疫苗，截至今年3月底，復必泰於相關地區累計接種超過2,400萬劑。另外，該股先後獲MPP許可生產並向全球約定區域的中低收入國家供應默沙東新冠口服藥Molnupiravir及輝瑞新冠口服藥奈瑪特韋(Nirmatrelvir)的仿製藥和奈瑪特韋/利托那韋(Ritonavir)組合，許可生產範圍包括原料藥及成品藥。

本月其自主研發的新冠肺炎抗原檢測試劑盒(膠體金法)也於內地(不包括港澳台)獲批上市；此前，該產品已通過歐盟CE認證、完成德國BfArM註冊，被列入歐盟衛生安全委員會HSC Common List(歐盟通用白名單)。