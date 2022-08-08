企業放榜｜搜狐第二季Non-GAAP盈利1200萬美元 預告第三季見紅

搜狐(SOHU)指，截至今年6月底第二季純利866.8萬美元(約6,761萬港元)，按年減88.8%，非美國通用會計準則(Non-GAAP)淨利潤為1,200萬美元，勝預期，較去年同期淨利潤2,500萬美元，瀉52%，較第一季淨利潤900萬美元，則升33%。上季營業額1.94億美元，跌4.7%，其中廣告收入2500萬美元，跌32%，在線遊戲收入升4%，至1.57億美元。

搜狐董事長兼首席執行官張朝陽指，上季受新冠肺炎疫情和相關防控對全國範圍內的經濟活動產生一定影響。該股積極主動迎接挑戰，不斷優化產品和技術，探索新的商業化機會。廣告收入達到指導性預期上限，受惠於線上遊戲業務穩健表現，盈利亦超出指導性預期。搜狐媒體和搜狐視頻方面，持續生產和傳播可靠的新聞和優質內容，鞏固作為主流媒體平台的核心競爭力和公信力。

線上遊戲收入按年料跌逾 11%

另外，該股預期第三季品牌廣告收入介乎2,500萬至2,800萬美元，按年下降17%至26%，按季持平至增長12%。線上遊戲收入在1.38億至1.48億美元，按年減11%至17%，按季亦跌6%至12%。非美國通用會計準則淨虧損在3,500萬至2,500萬美元，歸於美國通用會計準則淨虧損在3,800萬至2,800萬美元。