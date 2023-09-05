企業放榜｜攜程上季多賺8倍 績後捱沽曾瀉8%

攜程第二季淨收入112.47億元人民幣，亦多1.8倍，並已超過2019年疫情前同期29%。(網上圖片)

攜程集團(9961)公布6月底止第二季純利6.31億元(人民幣，下同)(約6.8億港元)，按年勁飆8.1倍；經調整EBITDA錄37億元，經調整EBITDA利潤率33%，按年多9%；收入112.62億元，大升1.8倍，扣除銷售稅及附加費的淨收入112.47億元，亦多1.8倍，並已超過2019年疫情前同期29%；毛利92.4億元，漲2倍。

攜程業績｜半年轉賺 40 億人民幣

累計半年純利40.06億元，去年同期則虧損9.2億元；收入204.73億元，升1.5倍；毛利168.01億元，大升1.8倍；每股盈利6.14元。

分部表現方面，得益於旅遊市場的顯著復甦，集團上季住宿預訂營業收入5.91億元，上升216%；交通票務營業收入48億元，多173%；旅遊度假業務營業收入7.22億元，增492%；商旅管理業務營業收入5.84億元，升178%。

攜程董事會執行主席梁建章表示，上季內地和國際旅行需求依然保持強勁，儘管航空業運力恢復有限，旅遊活動的強勁反彈反映了旅客探索世界的強烈願望，對於長期旅行需求和市場前景保持樂觀。首席執行官孫潔更指，將帶領行業復甦並攜手行業合作夥伴積極創造大量就業機會。

不過攜程放榜後大回吐，一度低見302港元，大挫8.4%。