企業放榜｜數碼通中期賺2.45億 中期息派14.5仙不變

數碼通(315)指，截至去年12月底中期純利2.45億元，按年減4%，營業額33.9億元，跌11%，經營溢利3.6億元，挫7.8%。中期息每股維持派14.5仙。
撇除流動虛擬網絡營辦商、短訊及預繳服務的收入，服務收入增長3%，流動服務月費計劃ARPU升1%至224元；客戶人數揚1%，至265萬名；截至去年 12月止，5G服務客戶滲透率為38%。期內受惠出境旅遊復甦令漫遊收入強勁回升，按年漲64%，截至去年12月止，漫遊收入已回復至疫情前水平的 86%。
該股指，受到流動通訊服務市場競爭激烈及經濟環境疲弱影響，預料中短期經營環境仍然充滿挑戰，另將於年內陸續推出一連串措施，協助客戶提升有效及安全地善用流動裝置的能力。
建議將可扣稅範圍擴大至現有頻譜成本
除網絡投資外，該集團過去半年已繳付約2.7億元頻譜費用予政府，此金額實際上已超過期內整體淨利潤。樂見財政司長建議容許未來頻譜成本可作扣稅用途，但不同意將現有頻譜開支排除在外的決定，因頻譜成本是網絡營運所需的重要營運開支，而且以往均可用作扣稅。直至去年12月底，因所持有頻譜無法享有扣稅，從而產生累計多達5.38億元重大財務影響。將頻譜成本排除在可扣稅範圍以外，不但會令經營成本上升，也會局限發展本港基建所需額外投資。因此，強烈促請政府將可扣稅範圍擴大至現有頻譜成本，營造一個公平和有利持續投資和發展的環境。