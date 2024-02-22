企業放榜｜數碼通中期賺2.45億 中期息派14.5仙不變

數碼通指，流動服務月費計劃ARPU升1%至224元；客戶人數揚1%，至265萬名。(資料圖片)

數碼通(315)指，截至去年12月底中期純利2.45億元，按年減4%，營業額33.9億元，跌11%，經營溢利3.6億元，挫7.8%。中期息每股維持派14.5仙。

撇除流動虛擬網絡營辦商、短訊及預繳服務的收入，服務收入增長3%，流動服務月費計劃ARPU升1%至224元；客戶人數揚1%，至265萬名；截至去年 12月止，5G服務客戶滲透率為38%。期內受惠出境旅遊復甦令漫遊收入強勁回升，按年漲64%，截至去年12月止，漫遊收入已回復至疫情前水平的 86%。

該股指，受到流動通訊服務市場競爭激烈及經濟環境疲弱影響，預料中短期經營環境仍然充滿挑戰，另將於年內陸續推出一連串措施，協助客戶提升有效及安全地善用流動裝置的能力。