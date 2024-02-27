企業放榜｜新創建半年多賺18% 連特息共派2.09元

新創建集團(659)公布去年底止中期業績，期內股東應佔溢利穩健增長18.3%，至10.088億元；收入123.62億元，增5.2%；經調整EBITDA升44%，至37.273億元；應佔經營溢利多19%，至21.34億元；期內中期息維持0.3元，但派特別息1.79元，即共派2.09元，稱為感謝股東的鼎力支持及為股東創造價值。

可用流動資金 304 億 淨負債率 30%

集團目前可用流動資金304億元，當中現金201億元，備用銀行信貸額103億元，惟由於去年底贖回永續資本證券後，將餘額計入債務，令淨負債比率由8%，升至30%。

分部收入方面，道路收入錄14.68億元，多11.5%；保險收入16.17億元，增19.4%；建築收入93.76億元，少4.7%；設施管理收入14.33億元，大升1.7倍。