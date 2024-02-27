企業放榜｜新創建半年多賺18% 連特息共派2.09元

新創建集團(659)公布去年底止中期業績，期內股東應佔溢利穩健增長18.3%，至10.088億元；收入123.62億元，增5.2%；經調整EBITDA升44%，至37.273億元；應佔經營溢利多19%，至21.34億元；期內中期息維持0.3元，但派特別息1.79元，即共派2.09元，稱為感謝股東的鼎力支持及為股東創造價值。
可用流動資金304億 淨負債率30%
集團目前可用流動資金304億元，當中現金201億元，備用銀行信貸額103億元，惟由於去年底贖回永續資本證券後，將餘額計入債務，令淨負債比率由8%，升至30%。
分部收入方面，道路收入錄14.68億元，多11.5%；保險收入16.17億元，增19.4%；建築收入93.76億元，少4.7%；設施管理收入14.33億元，大升1.7倍。
集團指，香港及內地的營商環境持續改善。然而，由於地緣政治局勢緊張、高息率環境及一些發達國家經濟潛在放緩，全球經濟持續存在不確定性，仍需要密切關注。除了保險及建築業務的持續增長以及設施管理業務的繼續復甦和改善，集團將繼續把握機會投資道路和物流業務，以發揮其增長潛力，並同時將ESG考慮因素納入投資決策。
新創建今日收報7.37元，升0.13元或1.8%。