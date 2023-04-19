企業放榜｜新東方上季轉虧為盈 賺逾6億

新東方教育(9901)公布2月底止第三季度業績，期內純利8,160萬美元(約6.36億港元)，去年同期蝕1.22億美元；淨營收7.54億美元，按年升22.8%；經營利潤6,650萬美元，去年同期蝕1.41億美元；Non-GAAP淨利潤9,536.2萬美元，去年蝕9,550萬美元；每股美國存託股(ADS)盈利0.49美元。

累計3個季度，純利1.48億美元，去年同期則蝕9.98億美元；淨營收21.37億美元，減少17.2%。集團表示，營收增長主要由於教育新業務及附屬公司東方甄選(1797)自營產品及直播電商業務帶動收入增加。

學校及學習中心按季增 4 間

截至2月底止，集團旗下學校及學習中心的總數為712間，按季增加4間；按年減少135間。至於集團的學校總數為91間。

新東方董事會執行主席俞敏洪表示，在第三財季，隨新冠肺炎疫情消退帶動的復甦環境，有利所有關鍵業務繼續取得穩步進展。集團的出國考試準備業務及出國諮詢業務分別增長約13%及5%。

另外，截至4月18日，集團根據股份回購計劃在公開市場累計回購約510萬股ADS，總值約1.58億美元。

新東方今日收報31.45元，升0.95元或3.1%，成交額7,710萬元，市值533.7億元；旗下東方甄選報33.5元，走高3.9元或13.2%，成交額10.6億元，市值339.6億元。