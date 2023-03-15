企業放榜｜新秀麗去年純利飆21倍 今年銷售較疫前增16.5%

新秀麗(1910)公布去年底止全年純利3.127億美元(約24.39億港元)，按年大增20.9倍；銷售淨額28.8億美元，升42.5%；毛利16.05億美元，增45.7%，年度毛利率55.8%，升1.3個百分點；經營溢利則大升12.7倍，至4.92億美元；經調整EBITDA錄4.72億美元，多1.6倍；而撇除非現金減值撥回及重組費用，則由虧轉盈，錄2.61億美元盈利，對上年度虧損1,470萬元；每股基本盈利0.218美元，維持不派息，並指2023年未曾亦不會向股東作出現金分派。

集團指，毛利率上升是由於銷售淨額增加；集團上調產品價格，以緩和產品、貨運及關稅成本的升幅；以及促銷折扣降低。

所有地區均錄增長 亞洲升 44%

新秀麗的銷售淨額於去年下半年大致上復原至新冠肺炎疫情前水平，較2019年下半年僅下降0.8%，進一步撇除內地的銷售淨額，去年下半年銷售淨額較2019年同期增長3.5%。他指，所有地區均錄得強勁的銷售淨額按年增長，北美洲、歐洲及拉丁美洲分別增長44.6%、103.6%及72.5%。亞洲的銷售淨額於去年增長43.9%，乃由於內地增長放緩某程度上抵銷該地區其他市場加速復甦的效應。撇除內地，亞洲的銷售淨額升68.5%。與2019年相比，集團於去年銷售淨額下降14.6%。

加大營銷開支 把握復甦機遇

主席Timothy Charles Parker表示，儘管去年的銷售淨額仍遠低於2019年，卻無礙取得亮麗業績，這主要歸功於新秀麗推行全面的節流措施及持續控制開支，隨內地重新開放，預計旅遊業將持續復甦，推動今年的銷售及盈利增長。集團於去年擴大對業務的投資，以把握此次復甦機遇，並計劃於今年繼續投資，以支持增長計劃。首先，集團會優先擴大對營銷的投資，去年營銷開支增加至 1.56億美元，而2021年則為 8,230萬美元。

他又透露，集團於今年開局形勢向好。與2019年1月及2月相比，新秀麗於今年首兩月的銷售淨額增長16.5%，進一步撇除內地，則增長20.0%，有信心成功把握全球各地旅遊重新增長帶來的機遇。

新秀麗今日在大行率先唱好下，全日大升4.9%或1元，報21.25元，成交額1.9億元，市值306.65億元。