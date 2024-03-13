企業放榜｜旅遊復甦！新秀麗多賺33% 恢復派息 每股10.34美仙

新秀麗(1910)指，去年純利4.17億美元(約32.5億美元)，按年升33.3%，營業額揚27.9%，至36.8億美元，毛利漲36%，至21.8億美元，毛利率59.3%，多3.5個百分點。集團指，有信心在繼續投資於長遠增長及將資產負債表去槓桿化的同時，向股東作出現金回報的財力及靈活性，因此決定恢復年度現金分派，每股10.34美仙，為2018年度業績後，5年來首度派息。

集團期內經撇除俄羅斯及Speck銷售淨額則較2019年升6.6%。而去年經營溢利7.4億美元，升51.1%，經調整EBITDA漲50.2%，至7.1億美元，每股基本盈利0.289美元。該股指，毛利率上升主要由於所有地區毛利率均按年改善，同時毛利率最高的亞洲地區在總銷售淨額中的佔比上升，同時亦受惠利潤率較高的Tumi品牌在總銷售淨額中佔比上升、直接面向消費者的銷售淨額在總銷售淨額中佔比上升及促銷折扣整體減少。