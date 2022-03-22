企業放榜｜日清派特別息 即食麵下月加價

日清食品(1475)公布去年底止全年純3.04億元，按年多0.6%，收入38.66億元，升9.9%，當中香港佔14.63億元，多3.3%，內地佔24億元，漲14.3%，整體毛利12.27億元，增5.9%，毛利率31.7%，少1.2個百分點，每股盈利28.74仙，末期息14.56仙，增3.6%，另適逢集團上市5周年及合味道成立50周年，另派特別息2.91仙，合共17.47仙。

香港提價中高單位數百分比

集團指，去年香港的生活模式曾一度回復正常，隨杯裝即食麵於去年底銷量的強勁增長，其表現已近乎恢復至2020年的水平。由於棕櫚油及小麥粉的市場價格飆升，導致採購成本大幅增加，集團已實施多項節省成本措施，但未能完全抵銷上漲的原材料成本，因此香港業務將若干袋裝及杯裝即食麵的出廠價格調升中高單位數百分比，於今年4月1日起生效。

內地方面則已採取多項措施以提升生產效率及減少各類成本，以緩解價格壓力，但不足以吸收不斷上漲的原材料成本，因此決定今年3月1日起，內地杯裝及袋裝即食麵平均出廠價格實施中個位數百分比漲價，為11年以來的首次價格調整。

獲港府資助安裝智能生產線

集團又透露，於去年11月獲得香港政府創新科技署推出的再工業化資助計劃最高1,500萬元的資金支持，用以安裝新智能化生產線，料明年7月完工。

另外，日清公布自今年3月21日起，奚曉彤將獲委任為高級管理人員，其現爲日清食品(中國)投資董事及南區總經理。