企業放榜｜明源雲中期見紅 蝕6.5億

明源雲(909)中期轉盈為虧，期內蝕5.6億元(人民幣，下同)(約6.5億港元)，去年同期賺1.87億元，經調整虧損3.42億元。營業額8.8億元，跌9.5%，毛利7.1億元，挫8.7%。不派中期息。

其中SaaS產品收入6.69億元，減21.3%，佔比76%，ERP收入2.1億元，瀉49.9%，佔比24%。

該股指，內地住宅市場正經歷前所未有的巨大挑戰，行業整體處於低谷，在政府相關政策的持續推動和刺激下，市場正在緩慢恢復中。面向未來，雖然階段性下滑嚴重，但住宅市場仍然是一個十萬億級的行業，其次，行業參與方的結構正在發生重要變化，國資背景的開發商佔比在顯著提升，民營開發商佔比預計將持續下降。此外，行業的數字化投入雖然受外部因素影響階段性下降，但在行業逐步恢復正常後，面向未來的市場競爭，開發商會進一步加大在數字化轉型上的投入。

將加速推動向 SaaS 轉型

該股指，將全面加速住宅開發領域從OP向SaaS轉型：經過上半年的產品迭代及區域試點，結合行業形勢的變化，公司將加速推動向SaaS轉型，優化商業模 式；調整業務布局，減少短期無法產生回報的研發及相關投入，有效平衡公司的短期經營壓力及中長期發展戰略等。