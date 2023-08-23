企業放榜｜明源雲半年虧損收窄 匯兌蝕變賺

明源雲指，去年下半年雲服務的訂單簽約下降，導致今年上半年雲服務收入受到負面影響。(資料圖片)

明源雲(909)公布截至6月底止半年淨虧損收窄至3.23億元(人民幣，下同)(約3.5億港元)，去年同期蝕5.64億元；收入則大減13.5%，至7.62億元，當中雲服務收入6.35億元，跌5.1%，佔總收入83.3%；毛利6.09億元，少13.8%，毛利率79.9%，少0.3個百分點；並錄其他收益1,948萬元，去年則虧損1.24億元，主要由於錄得匯兌收益2,983.1萬元，去年同期則錄匯兌虧損1.16億元；每股虧損0.18元，維持不派中期息。

明源雲業績｜客戶關係管理收入降 8%

集團雲業務中，最大收入來自客戶關係管理，上半年相關產品線合計錄得收入4.7億元，下降8%，其中，雲客產品合計錄得收入4.25億元，下降5.5%。由於市場環境影響，行業在售項目數量下降，導致內地配備雲客的售樓處數量下降為11,871個，跌約10.7%。雲客單售樓處客單價3.58萬元/個，增長約6%。雲客客戶帳戶留存率於6月底為85%，減2個百分點。