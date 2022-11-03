企業放榜｜星展上季純利創新高 多賺32%

星展集團(DBS)指，第三季純利22.4億新加坡元(約123.8億港元)，為紀錄新高，按年增32%，按季多23%，股本回報率達16.3%，創新高。受惠淨息差回升至新冠肺炎疫情前的水平及業務向好，總收入亦創新高至45.4億坡元，大升28%，淨利息收入按年多44%，按季增23%，至30.2億坡元，服務費收入7.71億坡元，與對上一季相若，淨息差按季升32個基點，至1.9%今年首季及次季的升幅分別為2基點及12基點，不良貸款率1.2%。

撇除交易貸款，整體貸款增加70億坡元，相當於固定貨幣匯率2%；非交易的企業貸款增加80億坡元，相當於3%，增長步伐較前兩個季度快。

首 9 個月純利升 8%

累計首9個月，純利漲8%，至58.5億坡元，總收入升10%，至121億坡元，淨息差較去年擴大20個基點和貸款較去年增長6%，淨利息收入上升22%，至76.6 億坡元。服務費收入跌10%，至 24.3億坡元，原因是財富管理和投資銀行的服務費下跌，遠遠抵銷其他服務費活動的增幅。其他非利息收入變動不大，為19.9億坡元，支出增長7%至51.3億坡元，除撥備前溢利增加12%，至69.6億坡元。

星展宣佈派第三季度的季度股息每股36坡仙，今年股息累計每股1.08坡元。

集團執行總裁高博德表示，創紀錄高位的16.3%股本回報率，反映在結構性改進，包括數碼化轉型，已經取得重大成果。展望新一年，集團將善用加息周期、穩健的資產負債狀況和成熟捕捉增長的能力，使我們能夠繼續為股東帶來回報。