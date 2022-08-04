企業放榜｜星展中期少賺2.5% 派息0.36坡元

星展集團(DBS)指，上半年純利36.16億(新加坡元，下同)(約205億港元)，按年跌2.5%，淨利息收入46.41億元，漲10.6%，受惠貸款增長7%及淨息差擴大0.05個百分點，至1.52%，淨服務費及佣金收入16.59億元，下滑8.8%，因市況疲弱，令投資產品銷售減少。第二季股息每股擬派0.36元，上半年共派息0.72坡元。

ROE 見 13.3%

期內股本回報率(ROE)13.3%，按年下滑0.7個百分點。不良貸款率1.3%，跌0.2個百分點。

另外，旗下香港區業務上半年純利5.93億元，按年跌3.9%，淨利息收入7.38億元，漲6.9%，淨服務費及佣金收入3.54億元，跌一成，大中華區業務則賺2.16億元，多賺34%，淨利息收入3.8億元，揚3.8%。

至於星展第二季賺18.15億元，升6.5%，為歷來第二高，淨利息收入24.54億元，多17%，淨服務費及佣金收入7.68億元，跌12%。

星展執行總裁高博德表示，融市況充滿挑戰，上半年業績表現繼續強勁，淨息差三年來首次上升，並於第二季加快增長步伐。業務勢頭和資產質素保持強勁。雖然宏觀經濟仍然不明朗，但將能受惠利率急速上升。由於收入增長向好，即使往後謹慎投資，也可望改善未來幾個季度的成本收入比率。正進行的壓力測試也顯示，資產質素將續保持穩健。

星展香港半年賺 34 億

另外，星展香港上半年純利按年跌6%，至34億港元，總收入升1%，至74億港元，淨利息收入揚5%，貸款飆9%，基本非利息收入跌2%。截至6月底淨息差(NIM)為1.27%，預期因利率上升帶動，淨息差將升至1.8%。而星展香港對內房貸款非常審慎，截至今年6月，對民企的內房貸款只佔總貸款少於3%。