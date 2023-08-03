企業放榜｜星展次季純利新高 星展香港半年賺47億

星展集團(DBS)指，第二季純利按年升48%，至26.9億⻣(新加坡元，下同)，股本回報率達到19.2%，均創歷史新高。總收入增35%，首次超過50億元關口。商業帳淨息差擴大96個基點，其中12個基點於期內錄得。服務費收入揚7%，這是自過去六個季度以來首次錄得按年增長，主要由財富管理和信用卡業務帶動，而財資客戶銷售和其他收入飆21%。財資市場交易收入則跌34%，抵消商業帳部分收益。成本收入比率改善6個百分點，至38%。
資產質素維持抗跌能力，第二季度不良貸款比率為1.1%，特殊撥備佔貸款的 10個基點，上半年為8個基點。
董事會宣布第二季度股息為每股48仙，較之前派息每股增加6仙。增長符合指引，並反映今年更強勁盈利前景。加上第一季度股息，上半年股息總額為每股 90仙。
上半年股本回報率達18.9%新高
至於上半年純利漲45%，至52.6億元，股本回報率攀升至新高的18.9%。總收入揚34%，至100億元，受惠淨息差擴大和信用卡服務費與財資客戶收入改善，帶動商業帳向好，但財資市場交易收入下降而抵消前者部分業績。
星展執行總裁高博德指，第二季和上半年盈利創下新高，股本回報率達19%。商業帳受惠於較高息和非利息收入業務廣泛增長，抵消財資市場融資成本升幅。正等待針對最近數碼化干擾之獨立審查完成的同時，已開始加強技術的韌性。儘管宏觀經濟存在一些不明朗因素，但今年剩餘時間前景有信心，因有能力捕捉商機。另一直審慎地建立一般撥備儲備和維持強勁資本比率，使能夠順利地抵禦不利市況。
受惠淨利息收入帶動 有望全年盈利雙位數增長
另外，星展香港首6個月純利按年增39%，至47億港元，有信心可望連續3年錄得純利有雙位數增長。期內總收入漲25%，至92億港元，主要由淨利息收入帶動。高息環境帶動淨利息收入多43%。非利息收入與去年相比大致保持穩定，來自投資產品和銀行保險的理財收入揚19%，財富管理收入部分升幅被財資銷售及市場相關收入的跌幅抵消。
成本收入比率按年改善6個百分點至36%。貸款需求受到高息環境以及與內地息差擴大所影響，貸款餘額平均減9%至4,290億港元。存款跟隨貸款需求減少而下跌，同期平均存款減少3%至4,540億港元。至於總撥備總額處於2.6億港元低水平，不良貸款率為1%，撥備覆蓋比率保持在適當水平。