企業放榜｜星展次季純利新高 星展香港半年賺47億

星展集團(DBS)指，第二季純利按年升48%，至26.9億⻣(新加坡元，下同)，股本回報率達到19.2%，均創歷史新高。總收入增35%，首次超過50億元關口。商業帳淨息差擴大96個基點，其中12個基點於期內錄得。服務費收入揚7%，這是自過去六個季度以來首次錄得按年增長，主要由財富管理和信用卡業務帶動，而財資客戶銷售和其他收入飆21%。財資市場交易收入則跌34%，抵消商業帳部分收益。成本收入比率改善6個百分點，至38%。

上半年股本回報率達 18.9% 新高

至於上半年純利漲45%，至52.6億元，股本回報率攀升至新高的18.9%。總收入揚34%，至100億元，受惠淨息差擴大和信用卡服務費與財資客戶收入改善，帶動商業帳向好，但財資市場交易收入下降而抵消前者部分業績。

星展執行總裁高博德指，第二季和上半年盈利創下新高，股本回報率達19%。商業帳受惠於較高息和非利息收入業務廣泛增長，抵消財資市場融資成本升幅。正等待針對最近數碼化干擾之獨立審查完成的同時，已開始加強技術的韌性。儘管宏觀經濟存在一些不明朗因素，但今年剩餘時間前景有信心，因有能力捕捉商機。另一直審慎地建立一般撥備儲備和維持強勁資本比率，使能夠順利地抵禦不利市況。