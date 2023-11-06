企業放榜｜星展第三季多賺18% 收入創新高

星展集團(DBS)指，第三季純利按年增長18%，至26.3億(新加坡元，下同)，按季則減2%，主要受惠淨息差擴大及商業帳非利息收入增長帶動，總收入漲16%至51.9億元創新高。資產質素穩健，不良貸款率按季變化不大，為1.2%，特殊撥備佔貸款的 18個基點。一般撥備為 1,800 萬坡元。 至於首9個月純利漲35%，至78.9億元新高，股本回報率亦升至紀錄高位的 18.6%。受惠於商業帳表現向好，總收入上升27%，至152億元。支出增長 14%，成本收入比率改善4個百分點至 39%。除撥備前溢利多37%，至93.2億元。特殊撥備升3個基點至相當於貸款的11個基點，一般撥備為7,500萬元。

貸款按季增 1% 存款揚 2% 至於第三季商業帳的淨利息收入按年升23%，按季多3%，達36.8億元。因利率上升，淨息差與上季度相比保持穩定，為2.82%，較去年擴大52個基點。以固定貨幣匯率計算，貸款按季增1%，相當於50億元，至4,200億元。合併花旗台灣後獲得貸款貢獻為100億元。如撇除花旗台灣業績，非交易企業貸款因還款增加而下降1%，相當於20億元，交易貸款因定價欠吸引而瀉3%，相當於 10億元。房屋和其他零售貸款減1%，相當於10億元。由於合併花旗台灣，以固定貨幣匯率計算，存款按季升2%，相當於120億元，至5,310億元。由於往來及儲蓄戶口(CASA)存款減少，被定期存款的增幅所抵消，基本存款維持不 變。