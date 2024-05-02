企業放榜｜星展首季賺29.6億坡元創新高 季息每股派54坡仙

星展集團(DBS)指，今年第一季純利按年升15%，至29.6億坡元，按季則漲24%，股本回報率達19.4%，齊創新高，每股派息54坡仙。
期內總收入增13%，至55.6億坡元亦破頂，淨利差維持2.14%，服務費收入首次升破10億坡元，財資客戶銷售額創紀錄高位。成本收入比率維持約37%，除撥備前溢利升14%，至34.8億坡元。資產質素維持穩健，不良貸款比率為 1.1%，特殊撥備佔貸款的10個基點。
不良貸款比率1.1%
上季商業帳的淨利息收入按年增長8%。由於利率上升，淨息差擴大8個基點。貸款揚1%，受惠於非交易企業貸款增長和合併花旗台灣。存款多3%，淨服務費收入升23%，增幅是來自市場信心增强帶動財富管理的服務費飆47%，以及管理資產規模有所上升。消費上升帶動信用卡的服務費升33%，而與貸款相關服務費漲30%。合併花旗台灣有助提高財富管理和信用卡的服務費。商業帳的其他非利息收入因財資客戶銷售額帶動，增長44%。
普通股一級資本比率因風險加權資產上升，較上季升0.1個百分點至14.7%，抵消溢利部分增幅。槓桿比率為6.5%，較最低監管要求的3%高出一倍。
服務費收入和財資客戶銷售額均創新高
星展行政總裁高博德(Piyush Gupta)指，今年開局強勢，盈利創紀錄高位，整體業務增長勢頭強勁，當中包括貸款增長向好，服務費收入和財資客戶銷售額均創新高。雖然地緣政治局勢持續緊張，但宏觀經濟狀況仍然穩健，旗下業務已妥善部署，可望抓住商機。看好總收入和盈利將優於先前預測的水平，可望來年能夠繼續為股東回報取得佳績。