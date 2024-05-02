企業放榜｜星展首季賺29.6億坡元創新高 季息每股派54坡仙

星展集團(DBS)指，今年第一季純利按年升15%，至29.6億坡元，按季則漲24%，股本回報率達19.4%，齊創新高，每股派息54坡仙。

期內總收入增13%，至55.6億坡元亦破頂，淨利差維持2.14%，服務費收入首次升破10億坡元，財資客戶銷售額創紀錄高位。成本收入比率維持約37%，除撥備前溢利升14%，至34.8億坡元。資產質素維持穩健，不良貸款比率為 1.1%，特殊撥備佔貸款的10個基點。

不良貸款比率1.1%

上季商業帳的淨利息收入按年增長8%。由於利率上升，淨息差擴大8個基點。貸款揚1%，受惠於非交易企業貸款增長和合併花旗台灣。存款多3%，淨服務費收入升23%，增幅是來自市場信心增强帶動財富管理的服務費飆47%，以及管理資產規模有所上升。消費上升帶動信用卡的服務費升33%，而與貸款相關服務費漲30%。合併花旗台灣有助提高財富管理和信用卡的服務費。商業帳的其他非利息收入因財資客戶銷售額帶動，增長44%。