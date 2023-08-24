企業放榜｜東亞中期多賺近76% 中期息大增1.3倍 審慎處理內房貸款敝口

聯席行政總裁李民橋表示，下半年貸款增長有機會錄得持平或跌幅，因為現在客戶損耗、投資情緒不太好，但在不同有利因素下，包括集團淨息差前景及信貸成本希望全年會有進步，故希望「係一個賺多啲錢嘅情況下派多啲股息俾客人及股東」。

聯席行政總李民斌於業績會上指，集團審慎處理內房貸款敝口，但強調不會「一刀切」拒做內房生意，有見目前國企內房銷售仍有穩健增長，相信內地政府有能力及空間推出更多措施去恢復大眾買樓的信心，惟會繼續小心處理內房貸款。

淨息差擴闊至 2.03%

東亞期內淨利息收入80.45億元，按年上揚38%。在利率上升的環境下，淨息差由1.42%擴闊至2.03%。服務費及佣金淨收入14.5億元，升0.69%。來自貸款業務和第三方保單銷售的淨服務費及佣金分別增長17.3%和15.7%。然而，此升幅被投資產品和證券經紀佣金的下降所抵消。由於市場情緒低迷，客戶的投資活躍度仍然處於低位，但已較去年下半年有所改善。

集團指，上半年金融工具的減值損失24.92億元，雖然錄得按年升幅，惟較去年下半年的水平有所下降。集團的減值貸款比率由去年底的2.39%升至6月底的2.56%。香港業務的減值貸款比率由2.92%下降至2.85%，而內地業務的減值貸款比率則由2.75%上升至3.15%。

下半年繼續受惠高息環境

展望未來，東亞稱，今年下半年將繼續受惠於高息環境。集團對個別行業的發展前景審慎樂觀，將致力尋求穩健增長，進一步降低貸款組合的風險敞口，並推動可持續增長的非利息收入。

集團續稱，長遠而言，將繼續積極推動香港、內地及以外地區之間的跨境金融服務，正把業務擴展至獲得政策支持的策略性行業，以及加強大中華區內的財富管理服務，並且繼續為有意於海外投資及開拓業務的客戶提供支援，並處於有利位置，抓住區內長遠發展帶來的機遇。另外，將持續提升財富管理能力，以滿足香港、大灣區以至大中華地區客戶日益增長的財務需要。

東亞銀行股價今日造好，最高見11.1元，收報10.94元，上揚1.9%或0.2元，成交金額約1,530萬元。