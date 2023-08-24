企業放榜｜東亞中期多賺近76% 中期息大增1.3倍 審慎處理內房貸款敝口

東亞銀行(023)公布截至6月底止，中期純利26.36億元，按年多75.9%。每股盈利0.87元，中期息派36仙，大增1.25倍。東亞指，集團業績受惠於市場利率上升，以及香港與內地全面通關後，商業活動復常，抵消由內地商業房地產客戶流動性問題對資產質素所帶來的持續壓力。
聯席行政總李民斌於業績會上指，集團審慎處理內房貸款敝口，但強調不會「一刀切」拒做內房生意，有見目前國企內房銷售仍有穩健增長，相信內地政府有能力及空間推出更多措施去恢復大眾買樓的信心，惟會繼續小心處理內房貸款。
聯席行政總裁李民橋表示，下半年貸款增長有機會錄得持平或跌幅，因為現在客戶損耗、投資情緒不太好，但在不同有利因素下，包括集團淨息差前景及信貸成本希望全年會有進步，故希望「係一個賺多啲錢嘅情況下派多啲股息俾客人及股東」。
淨息差擴闊至2.03%
東亞期內淨利息收入80.45億元，按年上揚38%。在利率上升的環境下，淨息差由1.42%擴闊至2.03%。服務費及佣金淨收入14.5億元，升0.69%。來自貸款業務和第三方保單銷售的淨服務費及佣金分別增長17.3%和15.7%。然而，此升幅被投資產品和證券經紀佣金的下降所抵消。由於市場情緒低迷，客戶的投資活躍度仍然處於低位，但已較去年下半年有所改善。
集團指，上半年金融工具的減值損失24.92億元，雖然錄得按年升幅，惟較去年下半年的水平有所下降。集團的減值貸款比率由去年底的2.39%升至6月底的2.56%。香港業務的減值貸款比率由2.92%下降至2.85%，而內地業務的減值貸款比率則由2.75%上升至3.15%。
下半年繼續受惠高息環境
展望未來，東亞稱，今年下半年將繼續受惠於高息環境。集團對個別行業的發展前景審慎樂觀，將致力尋求穩健增長，進一步降低貸款組合的風險敞口，並推動可持續增長的非利息收入。
集團續稱，長遠而言，將繼續積極推動香港、內地及以外地區之間的跨境金融服務，正把業務擴展至獲得政策支持的策略性行業，以及加強大中華區內的財富管理服務，並且繼續為有意於海外投資及開拓業務的客戶提供支援，並處於有利位置，抓住區內長遠發展帶來的機遇。另外，將持續提升財富管理能力，以滿足香港、大灣區以至大中華地區客戶日益增長的財務需要。
東亞銀行股價今日造好，最高見11.1元，收報10.94元，上揚1.9%或0.2元，成交金額約1,530萬元。