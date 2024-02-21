企業放榜｜東亞去年純利減5.5% 第二次中期息每股派0.18元

東亞銀行(023)去年純利41.18億元，按年減5.5%，淨利息收入168.7億元，升25%，服務費及佣金淨收入26.4億元，跌4.1%，減值損失62.1億元，多4.9%，第二次中期息每股派0.18元，按年多增5.9%，全年每股股息0.54元，挫33%。

該股現報9.41元，跌1.8%或0.17元，成交約3,195萬元。

在利率上升環境下，淨息差按年擴濶49個基點，由1.65%升至2.14%，，服務費及佣金收入淨額按年輕微減少，來自貸款業務和第三方保單銷售的佣金收入增加，抵銷客戶投資活動收入下跌。

該行指，積極處理房地產行業的不良貸款，然而，房地產行業持續受到資金流動性問題困擾，亦已因應其風險敞口作出合適撥備，並審慎處理對馬來西亞AFFIN Bank Berhad的投資作出減值。金融工具減值損失減少7.4%，至54.83億元。內地商業房地產行業繼續是影響資產質素主要因素，佔整體撥備約82%。減值貸款比率由2022年12月底的2.39%，上升至去年12月底的2.69%。