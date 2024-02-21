企業放榜｜東亞去年純利減5.5% 第二次中期息每股派0.18元

東亞銀行(023)去年純利41.18億元，按年減5.5%，淨利息收入168.7億元，升25%，服務費及佣金淨收入26.4億元，跌4.1%，減值損失62.1億元，多4.9%，第二次中期息每股派0.18元，按年多增5.9%，全年每股股息0.54元，挫33%。
該股現報9.41元，跌1.8%或0.17元，成交約3,195萬元。
在利率上升環境下，淨息差按年擴濶49個基點，由1.65%升至2.14%，，服務費及佣金收入淨額按年輕微減少，來自貸款業務和第三方保單銷售的佣金收入增加，抵銷客戶投資活動收入下跌。
該行指，積極處理房地產行業的不良貸款，然而，房地產行業持續受到資金流動性問題困擾，亦已因應其風險敞口作出合適撥備，並審慎處理對馬來西亞AFFIN Bank Berhad的投資作出減值。金融工具減值損失減少7.4%，至54.83億元。內地商業房地產行業繼續是影響資產質素主要因素，佔整體撥備約82%。減值貸款比率由2022年12月底的2.39%，上升至去年12月底的2.69%。
擬再斥5億回購計劃
該行按計劃持續進行場內股份回購。去年以總代價3.66億元，回購約3,594萬股股份。另宣布推出新一輪5億元股份回購計劃，將繼續於市場回購股份。
香港業務去年業績錄得改善，除稅前溢利升9.9%，至34.63億元。內地房地產開發商流動性問題，對其償還離岸貸款能力造成影響。由於去年下半年形勢惡化，進一步作出撥備。因此，香港業務全年減值損失達39.49億元。
東亞中國溢利5600萬元
東亞中國去年淨溢利5,600萬元，2022年淨虧損4.24億元，金融工具減值損失按年降20.6%，至16.57億元。