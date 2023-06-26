企業放榜｜歐舒丹全年少賺52% 末期息削半

歐舒丹(L’OCCITANE，973)公布截至3月底止全年業績，期內銷售突破20億歐元的里程碑，達到21.347億歐元，相當於按匯報匯率計算增長19.8%，主要由SoldeJaneiro及ELEMIS的穩健增長推動；惟匯報經營溢利錄2.391億歐元，減少23%，主要是由於兩個表現欠佳的品牌減值；撇除減值、俄羅斯撤資及分佔聯營公司虧損的特殊影響，經營溢利3.368億歐元，升9.3%，經營溢利率為15.8%；純利1.1511億歐元，大減52.4%；毛利則升17.4%，至17.181億歐元；每股溢利0.078歐元；擬派末期股息每股0.03129歐元，大減52.5%，派息率40%。

預期今年實現雙位數銷售增長

集團對其2024財年的表現持謹慎樂觀態度。儘管宏觀經濟環境仍不明朗，但在國際旅遊、尤其是亞太地區逐漸恢復、中國市場反彈以及新品牌持續擴張的支持下，預期實現雙位數銷售增長及健康的盈利能力；並將充分利用此復甦機會，大幅提高對中國、美國及日本等主要市場的營銷投資，預期將於此等市場以及旅遊零售渠道產生積極的光環效應。

歐舒丹亦準備在亞太地區推出其兩個最新品牌SoldeJaneiro及rownAlchemist，作為其向多品牌和地域平衡集團不斷發展的一部分，並將繼續利用及提升各品牌的內在優勢，為其股東及持份者帶來可持續的增長及盈利能力。