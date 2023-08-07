企業放榜｜毛利受壓 丘鈦半年少賺近九成

丘鈦科技(1478)公布6月底止中期業績，受累營業收入及毛利率均下滑，半年純利208.02萬元(人民幣，下同)(約226萬港元)，按年大減87.5%；收益54.77億元，少22.8%；毛利1.88億元，挫近五成，毛利率3.4%，減1.9個百分點；每股盈利1.8分，維持不派中期息。

丘鈦放榜｜手機攝像頭模組銷售量跌 21%

集團指，收入減少主要是由於受宏觀因素影響，智能手機銷售數量下跌，而集團更聚焦於提升攝像頭模組產品規格，應用於手機的攝像頭模組的銷售數量同比下跌約21.2%。至於毛利率受壓，則受宏觀因素影響，應用於智能手機的攝像頭模組和指紋識別模組需求不如預期，市場競爭加劇，手機攝像頭模組的銷售數量同比下滑，營業收入同比減少，產能利用率下降，從而導致單位產品製造成本上升。另外，人民幣兌美元匯率繼續疲軟，集團截至6月底止期末的人民幣兌美元中間價較今年初貶值約3.8%，令得以美元計價進口結算的材料成本上升，對毛利率帶來負面影響。

不過丘鈦指，雖然於集團淨利潤減少，但應用於智能手機以外的攝像頭模組業務領域取得了重要的發展成果，應用於智能汽車和物聯網(IoT)終端的攝像頭模組產品的客戶結構與產品結構均大幅改善，銷售數量同比增長約64.3%。