企業放榜｜永旺虧損收窄至2.2億 末期息2仙

永旺(香港)(984)指，去年虧損由4.69億元，收窄至2.19億元，營業額95.7億元，微升0.1%，每股虧損84.57仙。末期息每股派2仙，與2021年相同。

期內香港業務收益創歷來第二高，增1.5%，至45.8億元，虧損收窄至1.2億元。內地業務收益減1%，至49.8億元，虧損亦降至1.17億元。

去年2月在油塘大本型開設了全港第四間AEON STYLE，為整合及優化其資源配置，於3月關閉了藍田店。6月於旺角開設Daiso旗艦店，首次引入全新品牌 Threeppy，期以「300日圓開始的快樂生活」為主題，涵蓋更多日本直送商 品。去年5月與起源自日本名古屋的知名咖啡連鎖店KOMEDA Co.,Ltd訂立區域特許經營協定，旨在於香港開設KOMEDA's Coffee，並於10月選址AEON STYLE黃埔店開設全港首間店舖。

擬開多間 KOMEDA's Coffee 。

該股指，隨著內地及本港放寬防疫措施，以及重新開放邊境，本港旅客數字相信會明顯反彈，加上貨流改善，將為本港出口、旅遊、零售及餐飲業等提供更大復甦動力。然而，持續的地緣政治緊張局勢，及潛在的環球經濟衰退等外來挑戰，將繼續對香港可持續發展構成風險，而由於通脹仍然高企，市民生活成本的增加，相信消費者情緒將保持謹慎。未來將進一步擴大DAISO的小型專賣店的網路外，探索與其他日本知名品牌的更多戰略合作機會，料今年開設多間KOMEDA's Coffee。內地方面，今年1月及2月關閉了廣州一間超市及深圳一間店舖，以提高營運效率。另外，於今年内按市場發展探索更多擴張機遇。

斥 1.28 億開店等

另外，今年預期總投資1.28億元作開設新店、改裝店舖及數碼化轉型。以及將提高配送效率及增加AEON App的功能等。