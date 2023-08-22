企業放榜｜泡泡瑪特半年多賺43% 內地添19店

至於線上及線下分部收入方面，線上收入下降16.4%，至8.17億元；線下收入1.9億元，增長392.4%。抽盒機於上半年實現3.73億元收入，天貓旗艦店收入1.55億元，抖音平台收入1.095位元，多569%。集團指，其頭部IP保持強勁表現，SKULLPANDA、MOLLY和DIMOO在上半年分別實現收入5.26億元、4.11億元和3.62億元，分別增長14%、1.8%和21.3%。

泡泡瑪特業績｜法國及馬來西亞開設首家線下門店

泡泡瑪特指，上半年在法國及馬來西亞開設了首家線下門店。通過不斷開拓線下和線上的銷售渠道，集團品牌和產品在全球範圍內獲得了更廣泛的認可和喜愛，未來將不斷擴展渠道網絡，從而觸達更多用戶，不斷精進運營能力，提升用戶消費體驗，加強會員拓展和會員運營能力，推動創新零售數字化運作，以更多樣化的方式觸達和維護用戶，提供更優質服務，滿足會員差異化需求。

泡泡瑪特今日收報22.1港元，升0.8港元及3.8%，成交額1.64億港元，市值298.65億港元。