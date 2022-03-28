企業放榜｜泡泡瑪特多賺63% 股價曾挫一成

泡泡瑪特(9992)公布，去年底止全年純利8.54億元(人民幣，下同)(約10.5億港元)，按年多63.2%，非國際財務報告準則經調整盈利10.02億元，升69.6%，收入44.91億元，增78.7%，毛利亦升73.1%，至27.59億元，毛利率61.4%，少2個百分點，每股盈利0.62元，末期息15.24分，增2%。

內地新開業106家新店

集團旗下潮流玩具Molly去年誕生15周年，年內實現收入7.05億元，增長97.6%。期內內地新開業106家線下門店，至去年底288家；新開業510台機器人商店，至1,861台。港澳台地區及海外門店7家、機器人商店9台。

泡泡瑪特旗下小程序泡泡瑪特抽盒機去年實現收入8.98億元，增92.6%；京東旗艦店收入1.43億元，多近3倍；天貓旗艦店收入近6億元，漲47.5%，並連續3年取得了天貓雙十一大玩具類目的銷售額第一名。

至於累計註冊會員總數1,958萬人，大升1.6倍，去年會員貢獻銷售額佔比92.2%，會員複購率為56.5%。集團表示，未來將致力擴展的渠道網絡，從而觸達更多的用戶，精進運營能力，提升用戶消費體驗，加強會員拓展和會員運營能力，推動創新零售數字化運作。

不過，泡泡瑪特放榜後股價走弱，低見29.7港元，挫一成，現報31港元，仍跌6%或2港元，成交額5.1億港元。