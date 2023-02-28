企業放榜｜派息不變 股息率5.5厘欠吸引 中電少賺九成 澳洲業務蝕53億

受累澳洲及印度業務虧損拖累，中電控股(002)去年純利大減89.1%，至9.24億元，以去年中期虧損48.55億元計，意味去年下半年賺57.8億元，營業額1,006億元，增近兩成，第四次中期息每股維持派1.21元，全年股息亦維持派3.1元，符預期，以該股昨日收市價55.7元計，股息率逾5.5厘，惟市場指欠吸引力。
中電稱大部分業務業績穩健持平，但受到澳洲EnergyAustralia的營運虧損擴大逾62倍，至52.67億元，以及出售印度Apraava Energy額外10%權益帶來的會計虧損35.37億元影響，令去年營運盈利瀉51.4%，至46.2億元。
首席執行官藍凌志指，澳洲業務由於遠期能源合約根據規定須以市值計價，而當時能源價格高企，因此導致年底出現重大公平價值不利變動，但隨著能源價格回落，去年12月狀況已較半年前大有改善。這些未變現虧損是按某個時間點的持倉合約情況來計算，並會隨時間出現變化。加上電廠非計劃停運令發電量不足，需以較高成本結算相關的遠期售電合約，盈利因而受到負面影響。
藍凌志指澳洲業務是重要部分，可令投資組合多元，但由於當地批發電價仍高企，項目老舊機組亦需置換，預期業務今年上半年仍需時改善，對澳洲業務尋求合作夥伴持開放態度，無論公司或項目層面上合作都可考慮。
信義玻璃削派息71% 信義光能純利減22%
藍籌股信義系公布去年業績齊倒退，信義玻璃(868)純利51.27億元，按年減55.6%，營業額下滑15.5%，至257.5億元，末期息每股派22仙，大削71.1%。全年派息0.62元，減56%。毛利86.8億元，減45%，整體毛利率由51.8%，減少至33.7%，經營溢利53.3億元，挫57%。由於美元強勢及利率上升令人民幣貶值，加上新冠疫情，令內地經濟大受影響。三項玻璃產品業務，即浮法玻璃、汽車玻璃及建築玻璃，均在銷量及售價上面臨不同挑戰。信義光能(968)賺38.2億元，減22.4%，末期息每股維持派10仙，全年派息共20仙，減26%。毛利61.5億元，減12.6%，整體毛利率30%，挫13.8個百分點。
理想預告今季交付量5.2萬至5.5萬輛汽車
理想汽車(2015)截至去年12月底第四季純利2.56億元(人民幣，下同)(約2.92億港元)，按年減13%，按季轉虧為盈。營業額176.5億元，漲66%，非公認會計準則經營利潤5.68億元，揚37%。上季汽車交付量為46,319輛，增31.5%；全年交付13.3萬輛，升47.2%。今年1月交付15,141輛，升23.4%，另預期首季交付量 5.2萬至5.5萬，按年增64%至73.4%。收入介乎174.5億至184.5億元，升82.5%至93%。