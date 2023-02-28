企業放榜｜派息不變 股息率5.5厘欠吸引 中電少賺九成 澳洲業務蝕53億

中電稱大部分業務業績穩健持平，但受到澳洲EnergyAustralia的營運虧損擴大逾62倍，至52.67億元，以及出售印度Apraava Energy額外10%權益帶來的會計虧損35.37億元影響，令去年營運盈利瀉51.4%，至46.2億元。

受累澳洲及印度業務虧損拖累，中電控股(002)去年純利大減89.1%，至9.24億元，以去年中期虧損48.55億元計，意味去年下半年賺57.8億元，營業額1,006億元，增近兩成，第四次中期息每股維持派1.21元，全年股息亦維持派3.1元，符預期，以該股昨日收市價55.7元計，股息率逾5.5厘，惟市場指欠吸引力。

首席執行官藍凌志指，澳洲業務由於遠期能源合約根據規定須以市值計價，而當時能源價格高企，因此導致年底出現重大公平價值不利變動，但隨著能源價格回落，去年12月狀況已較半年前大有改善。這些未變現虧損是按某個時間點的持倉合約情況來計算，並會隨時間出現變化。加上電廠非計劃停運令發電量不足，需以較高成本結算相關的遠期售電合約，盈利因而受到負面影響。

藍凌志指澳洲業務是重要部分，可令投資組合多元，但由於當地批發電價仍高企，項目老舊機組亦需置換，預期業務今年上半年仍需時改善，對澳洲業務尋求合作夥伴持開放態度，無論公司或項目層面上合作都可考慮。