企業放榜｜海底撈半年轉蝕2.7億人幣 淨減162家店

海底撈(6862)公布截至6月底止盈轉虧，蝕2.66億元(人民幣，下同)(約3億港元)，去年同期賺9,452.9萬元；受內地新冠肺炎疫情再爆發影響，集團期內收入167.64億元，大減16.6%，每股虧損0.05元，維持不派中期息。

集團在6月底止1年內新開129家門店，但關閉291家門店，餐廳總數淨減162家，至1,435家。每天平均翻枱率2.9次，去年同期為3次，顧客人均消費則升1.7%，至109.1元人民幣。

集團指，大部分餐廳於2022年上半年能實現正常營業，然而因局部地區，特別是個別海底撈餐廳密度較大的城市出現新冠肺炎疫情，3月至5月平均每天有超過200家門店暫停堂食；到6月減少至不足90家，7月份進一步減少至30家以下。另外，期內集團外賣業務收入升37.6%，至4.76億元，主要由於已設立社區營運中心鼓勵餐廳以不同方式創收，且更多餐廳提供外賣服務，令外賣業務的滲透率增加。

展望未來，海底撈指會繼續創新及新技術方面的投入，例如繼續優化、研發我們的業務管理系統、智慧餐廳技術；及策略性地尋求收購優質資源，進一步豐富餐飲業務形態和顧客基礎。

海底撈今日收報17.46港元，跌0.22港元或1.2%，成交額1.7億港元。