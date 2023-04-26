企業放榜｜渣打首季多賺14% 預告今年收入升10%

渣打集團(2888)首季法定普通股股東應佔溢利13.4億美元，升14%，勝預期，稅前盈利18.1億美元，增21%，經營收入揚6%，至45.6億美元，信貸減值2,000萬美元，削近九成。普通股股東有形權益回報13%，多1.9個百分點。
業績公布後，該股現跌0.08%，至61元，最高曾報62.35元，成交約2,300萬元。
至於基本普通股股東應佔溢利10.8億美元，按年增12%，經營收入升8%，至43.96美元，信貸減值2,600萬美元，大減87%，稅前盈利17.1億美元，揚23%。
有形股東權益回報料見近10%
行政總裁溫拓思(Bill Winters)指，今年第一季度再度締造出強勁業績，收入按年升13%，除稅前基本溢利升25%。即使環境持續不確定，多個市場及產品業務表現續改善，保持高流動性和穩健資本，普通股權一級資本比率接近目標範圍的頂端。對維持強勁業務表現感樂觀，預期今年收入增約10%，達目標範圍的頂端，明年增長8%至10%，今年及明年淨息差約170基點及175基點；普通股權一級資本比率目標範圍介乎13%至14%，明年底前向股東回報超過50億美元；今明兩年有形股東權益回報將接近10%及逾11%，其後續增長，溫拓思指，有信心可達到財務目標，當中包括有形股東權益回報目標。