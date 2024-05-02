企業放榜｜渣打首季多賺29% 股價績後飆升

渣打集團(2888)指，首季基本表現普通股股東應佔溢利13.93億美元(約108.6億港元)，按年增29%，經營收入升17%，至51.52億美元，信貸減值1.76億美元，去年同期為2,600萬美元，主要來自財富管理及零售銀行業務的1.36億美元。而期內除稅前溢利21.29億美元，揚25%。 該股績後股價造好，現升6.1%或4.15元，報72.05元，成交8,044萬元。 至於首季列帳基準表現稅前盈利19.1億美元，升近6%，普通股股東應佔盈利12.23億美元，增5.2%，淨利息1.76%，多0.13個百分點。普通股股東有形權益回報15.2%，增3.3個百分點，成本對收入比率54.1%，減6.8個百分點。

維持今年全年指引不變 行政總裁Bill Winters指，今年第一季業績表現強勁，錄得雙位數收入增長及正經營槓桿。即使環境持續不確定，在業務、產品及市場各方面均表現強勁。已著手透過改變管理層架構及推行「提效增益」計劃，使架構更為簡單及高效，有信心可達到財務目標，維持今年全年指引不變，包括經營收入於今年增加至貼近5%至7%範圍頂端，不包括今年第一季度兩個重大項目；淨利息收入達到100億至102.5億美元(按固定匯率基準計算)；錄得正收入與成本增長差(撇除英國銀行徵費，並按固定匯率基準計算)。

以及客戶貸款及墊款和風險加權資產於今年錄得低單位數百分比的增長；續在13%至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營；續提高每股全年股息金額；有形股東權益回報由10%穩步增長，目標於2026年達至12%，並在其後繼續提升。