企業放榜｜港燈第二次派息16.09仙 股息率約6.7厘

港燈電力投資(2638)指，去年應佔溢利31.5億元，增6.8%，未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利80.33億元，升5.7%，每基金單位第二次中期息派16.09仙不變，全年共派息32.03仙，與2022年度相同。 該股今日收報4.78元，跌1.2%或0.06元，成交約1,062萬元，以現價計，股息率約6.7厘。 該股指，對今年經濟前景保持審慎樂觀。未來將致力推動新一份發展計劃下各個項目，興建基礎設施支持香港社會發展和減碳進程。亦將嚴格監控集團各方面的營運，為持份者、客戶和環境爭取可持續的最佳表現。

基本電費在今年上調 5 仙 因應各項資本工程，基本電費在今年上調5仙，至每度電119.5仙，但全球燃料價格回落令燃料調整費得以下調。因此，今年1月淨電費調低至每度電 165.5仙，較去年1月淨電費低16%。