企業放榜｜港燈第二次派息16.09仙 股息率約6.7厘

港燈電力投資(2638)指，去年應佔溢利31.5億元，增6.8%，未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利80.33億元，升5.7%，每基金單位第二次中期息派16.09仙不變，全年共派息32.03仙，與2022年度相同。
該股今日收報4.78元，跌1.2%或0.06元，成交約1,062萬元，以現價計，股息率約6.7厘。
該股指，對今年經濟前景保持審慎樂觀。未來將致力推動新一份發展計劃下各個項目，興建基礎設施支持香港社會發展和減碳進程。亦將嚴格監控集團各方面的營運，為持份者、客戶和環境爭取可持續的最佳表現。
基本電費在今年上調5仙
因應各項資本工程，基本電費在今年上調5仙，至每度電119.5仙，但全球燃料價格回落令燃料調整費得以下調。因此，今年1月淨電費調低至每度電 165.5仙，較去年1月淨電費低16%。
燃料價格料續波動
港燈燃氣發電比例將提升至佔總發電量約70%。天然氣用量增加將導致燃料成 本上升，但海上液化天然氣接收站落成有助以有競爭力價格從世界各地進口天然氣，補充在現行長期合約下進口的天然氣。鑑於地緣政局仍緊張，預計燃料價格在短期內仍有波動。為配合政府增加使用零碳能源的政策，正研究和規劃如何從境外輸入零碳電力的同時，維持供電可靠度。