企業放榜｜澳博去年虧損收窄至20億 不派息

澳門博彩控股(880)公在去年底止全年股東應佔虧損收窄至20.1億元，2022年度則蝕77.98億元；博彩淨收益200.59億元，按年大升2.29倍，酒店、餐飲、零售、租賃及其他收入18.15億元，多1.9倍；經調整EBITDA錄17.27億元，2022年度則蝕30.95億元；每股虧損28.3仙，維持不派息。

集團旗下上葡京毛收益為36.7億元，大升4.3倍，包括博彩毛收益26.9億元及非博彩收益9.8億元；經調整物業EBITDA為虧損3.17億元，2022年則虧損9.69億元。上葡京綜合度假村的入住率增長50.4%，至82.6%，平均房租增長44.3%，至1,322元。