企業放榜｜煤氣半年多賺9% 維持派12仙

中華煤氣(003)公布6月底止半年純利36.14億元，按年多9%；未計燃料調整費的營業額386.03億元，少1.5%；計入燃料調整費的營業額291.78億元，失1.8%，每股盈利19.4仙，中期息維持0.12元。

煤氣指，本港燃氣銷售穩定，半年總量14,966百萬兆焦耳，微升0.6%，其中工商業用氣受旅遊及餐飲業復蘇帶動，增長較快。另外，集團於內地29個省級地區經營天然氣上、中、下游城市燃氣、可再生能源、水務、環境等項目。其中燃氣銷售量約為175億立方米，上升近9%。截至6月底止，煤氣客戶數目約200.5萬戶，較去年底增加9,941戶。

煤氣業績｜退出上海燃氣 回籠 46.6 億元人幣

另外煤氣又指，經友好協商，集團退出於上海燃氣有限公司25%的股權，並已於本月2日收回46.63億元人民幣，未來雙方將繼續在天然氣資源、可再生能源、服務及技術等領域建立更加牢固的戰略合作關係。

集團預期，氫能在未來可以擴展至更多應用，如重型車輛及渡輪；同時也有望結合集團的綜合能源服務，為不同機構及企業提供低碳的能源解決方案。展望下半年，國家「雙碳」目標的推進、能源轉型及環保政策的逐步實施，將帶來更多機遇，集團將繼續多元拓展，一方面深耕城市燃氣市場，建立更具韌性的業務模式，另一方面將積極拓展可再生能源項目，投入技術研究及新產品開發，善用資源，為業務發展注入源源不斷之增長新動力。

煤氣今日收報6.21元，失0.04元或0.6%，成交額8,320萬元，市值1,159億元。