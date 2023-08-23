企業放榜｜特步半年賺7.2億 擬分拆K-Swiss及Palladium上市

特步國際(1368)中期純利6.6億元(人民幣，下同)(約7.2億港元)，升12.7%，營業額65.2億元，升14.7%，毛利27.9億元，升17%，毛利率42.9%，多0.9個百分點。中期息每股派13.7港仙，升5.4%，派息比率約50%。

大眾運動部分(特步品牌)收入54.2億元，增10.9%，佔整體收入83.2%。時尚運動分部收入上升18.9%，至7.4億元，佔整體收入11.5%。其中蓋世威(K-SWISS)在亞太地區包括內地有80間品牌店；帕拉丁(Palladium)在亞太地區包括內地則有60間品牌店。專業運動分部收入同比增119.9%，至3.44億元，佔總收入5.3%，索康尼(Saucony)及邁樂(Merrell)在內地分別有80間及5間店。

對下半年保持審慎樂觀

該股對下半年保持審慎樂觀，專注於跑步的前瞻性以及利好的市場趨勢，增強未來長期增長的信心。另外，將繼續釋放特步主品牌與索康尼之間從產品創新、零售網絡到市場營銷的協同效應。作為其首個實現盈利的新品牌，對索康尼將能夠通過加速新店開業推動增長，並在專業運動體育用品不斷增長的需求中獲利充滿信心。