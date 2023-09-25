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財經
2023-09-25 19:17:12

企業放榜｜玖紙勁蝕25億 毛利率僅2.7% 上市後首錄年度虧損

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企業放榜｜玖紙勁蝕25億 毛利率僅2.7% 上市後首錄年度虧損

玖龍紙業出現上市以來首次全年虧損。(資料圖片)

玖龍紙業(2689)公布，截至6月底止全年淨虧損23.83億元(人民幣，下同)(25.5億港元)，去年同期則賺32.75億元；收入567.39億元，按年減少12.1%；毛利15.3億元，挫78.1%；毛利率2.7%，大減8.1個百分點；經營虧損15.95億元，去年賺35.87億元；每股虧損0.51元；不派末期息，去年則派2分。

截至6月底止，集團纖維原料總設計年產能為4.62百萬噸，包括木漿2.17百萬噸、再生漿0.70百萬噸、木纖維1.75百萬噸；造紙總設計年產能為20.02百萬噸；下游包裝廠總設計年產能超過28億方米。

玖龍紙業｜疫下多番降價促銷及停產

玖紙表示，期內受內地新冠肺炎疫情管控及疫後經濟恢復緩慢影響，內需消費及出口業不足制約明顯，包裝紙需求及其價格因而持續疲弱；同時，全球通脹、能源價格波動、美元加息、進口競爭加劇等不利因素，令集團利潤表現帶來極大負面影響。在如此艱難經營條件下，集團不時調整經營策略，積極降本降庫，加強營運資金管理及現金流管理。同時，為迎合市場需求積極開發新產品、新客源、利用替代原料以提升競爭力，因此年度銷量依然取得少幅上升。然而，疲弱的市場卻迫使集團多番降價促銷及停產去庫，因而出現上市以來首次虧損。

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玖龍紙業｜疫後展望：機遇挑戰並存

展望後疫情時代，玖紙指是機遇與挑戰並存。儘管當前營商環境仍然充滿變數，例如地緣政治危機未解除，海外經濟緊縮等不利出口業務之因素猶在；然而，隨著中央政府加大對民營經濟政策支持力度，集團深信內需消費將進一步提速，工業經濟也會持續回穩向好。中長遠而言，「以紙代塑」機遇、消費升級機遇、原料緊張等誘因將更突顯集團漿紙一體化之優勢，有利提升市場份額，並逐漸實現穩定的經營和盈利。

玖紙今日收報4.52港元，跌0.05港元或1.1%

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