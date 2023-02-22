企業放榜｜玖紙半年轉蝕近14億人幣 毛利勁縮85%

玖龍紙業(2689)公布截至去年底止半年業績，期內由盈轉虧13.89億元(人民幣，下同)(約15.8億港元)，2021年同期則錄純利27.95億元；收入減少9.5%，至311.98億元，毛利勁瀉85.3%，至6.86億元，毛利率僅2.2%，勁縮11.4個百分點；經營虧損8.62億元，2021年同期錄28.88億元盈利，每股虧損0.3元，不派中期息，2021年度中期息則為8分。

玖紙今日收報6.78元，升0.03元或0.4%，成交額1.1億元。

銷量增 2.4% 售價挫 11.4%

玖紙指，收入減少由於平均售價下跌約11.4%，及銷量增加約2.4%的抵銷影響所致；而由於產品售價大幅下跌而原料成本保持相對穩定，毛利率因而大挫。集團又表示，受內地新冠肺炎疫情管控影響，消費持續疲弱，包裝紙需求及售價因此大幅下降；與此同時，地緣政治紛爭持續，導致能源、化工等成本大幅上漲，加上人民幣走弱及加息等不利因素，為利潤帶來極大負面影響。

展望方面，集團預期內需消費將逐步回暖，有利包裝紙行業重回正軌；然而當前營商環境仍然充滿變數，例如地緣政治危機未解除，全球加息潮未止息、海外經濟緊縮等不利出口業務之因素猶在。玖紙稱，會做好產銷平衡，推進國內外原料布局，努力開發新產品應對市場需求，降本增效，盡快扭虧為盈，抓好取得長期盈利增長關鍵，並做好安全及綠色生產。