企業放榜｜理想汽車上季少賺13% 冀首季交付量漲逾64%

理想汽車預期今年首季交付量為52,000至55,000輛，按年增64%至73.4%。圖為其網站。

理想汽車(2015)截至去年12月底第四季純利2.56億元(人民幣，下同)(約2.92億港元)，按年減13%，按季則轉虧為盈。營業額176.5億元，漲66%，毛利35.66億元，飆近五成，毛利率20.2%，少2.2個百分點，但錄經營虧損1.3億元，2021年同期利潤為2410萬元。非美國公認會計準則經營利潤5.68億元，揚37%。

上季汽車交付量為46,319輛，同比增長31.5%；全年交付133,246輛，升47.2%。今年1月交付15,141輛汽車，升23.4%，另預期今年首季交付量為 52,000至55,000輛，按年增64%至73.4%。收入介乎174.5億至184.5億元，升82.5%至93%。

截至今年1月擁有296家零售中心，覆蓋123個城市，並於222個城市運營 320家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。

去年虧損擴大至 20.1 億人幣

至於去年全年虧損擴大至20.1億元，2021年度蝕3.2億元，毛利87.9億元，揚52.5%，經營虧損擴大至36.5億元。非美國公認會計準則經營虧損16億元，2021年度利潤則為8400萬元。

該股本月初正式發布家庭五座旗艦SUV：理想L7，理想L7的Air、Pro、Max三 款車型售價分別為31.98萬元、33.98萬元及37.98萬元。