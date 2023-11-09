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財經
2023-11-09 17:26:31

企業放榜｜理想汽車上季轉賺28.2億人幣 今季收入料再升逾1倍

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企業放榜｜理想汽車上季轉賺28.2億人幣 今季收入料再升逾1倍

理想汽車預期今季車輛交付量為125,000至128,000輛，按年增1.7倍至1.76倍。(資料圖片)

理想汽車(2015)指，今年第三季轉虧為盈，期內純利28.2億元(人民幣，下同)，去年同期蝕16.4億元，營業額346.8億元，飆2.7倍，毛利76.4億元，漲5.5倍。毛利率22%，按年增9.3個百分點。

上季經營利潤23.4億元，去年同期蝕21.3億元，按季則升44%，非美國公認會計準則經營利潤29.9億元，去年則虧損17.2億元。非美國公認會計準則淨利潤34.7億元，去年蝕12.4億元。該股上季汽車交付量10.51萬輛，按年增2.6倍，按季多21%，至於10月交付量4.04萬輛，按年漲3倍。

首款5C純電超級旗艦車12月推

理想汽車董事長兼首席執行官李想指，面對強勁市場需求，不斷提升產供銷協同能力及生產能力，成為首家達成50萬輛累計交付里程碑的車企。理想L系列的三款車型更是從8月開始連續3個月單車交付均突破萬輛，蟬聯內地30萬元以上的SUV和新能源汽車銷量冠軍。將保持健康盈利能力，並持續投入研發，支持長期發展。至於首款5C純電超級旗艦車型理想MEGA將於今年12月正式發布，明年2月開啟交付。

第四季汽車交付量12.5萬輛

另外，該股預期今季車輛交付量為125,000128,000輛，按年增1.7倍至1.76倍，收入預期介乎384.6億至393.8億元，按年料增1.1倍至1.2倍。

理想今日收市報154.9港元，漲3.8%5.6港元，成交約10.1億港元。美股盤前曾報40.55美元，揚3%1.19美元。

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