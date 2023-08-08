企業放榜｜理想汽車次季轉賺近23億人幣 今季交付量料倍升

該股預期第三季車輛交付量為10萬至10.3萬輛，按年增277%至288.3%；收入總額為323.3億元至333億元，按年漲246%至256.4%。

預期今季收入漲 2.4 倍至 2.5 倍

預期今季收入漲 2.4 倍至 2.5 倍

理想董事長兼首席執行官李想指，於6月份跨過3萬輛月交付重要里程碑，第二季度交付量達到歷史新高，理想L系列三款車型均在各自細分市場保持銷量領先。為今年突破1,000億元營業收入目標奠定基礎。在內地新能源汽車市場愈發激烈競爭中，上季實現歷史最佳盈利水平，同時通過持續投入研發、快速擴張業務、提升組織流程和經營能力，以進一步增強競爭優勢。

將公布首款 5C 純電超級旗艦車 MEGA

6月，開啟內地首個不依賴高精地圖的城市NOA和通勤NOA試駕，展示其在面對複雜城市路況時出色的感知和規控能力。首款5C純電超級旗艦車型理想MEGA將於四季發布，將成為50萬以上銷量第一的新爆品。

該股今日收市報177.5港元，跌3.7%或6.8港元，成交約15.9億港元。