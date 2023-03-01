企業放榜｜理文造紙少賺62% 理文化工削減派息

理文系公布去年業績。理文造紙(2314)去年純利11.85億元，下挫62%，末期息每股3.3仙，削七成。股價曾低見3.2元，挫5.6%，現升0.6%，報3.41元，成交近1億元。

期內營業額291.7億元，跌一成，毛利減52%，至26.9億元。該股指，隨著工業和消費活動增加，造紙業景氣度將有望恢復，其回升幅度相信在下半年更見明顯，前景審慎樂觀。將持續擴充產業鏈，以實現紙張和紙漿業務多元化的策略，減輕原料成本上漲的壓力，靈活應對市場對各產品的需求，進一步提升營 運效益。

新增木漿年產能共 95 萬噸

正在江西、重慶及廣西廠增設木漿生產線，預計分別於今年第二季、第三季及第三季完成，新增木漿年產能共95萬噸。海外方面，位於馬來西亞的第四台年產能35萬噸包裝紙生產線將於第二季投產。

衛生紙總年產能接近100萬噸，將以市場及客戶需求為導向，繼續採取有效的策略來發展衛生紙業務。

理文化工末期息 0.17 元

另外，理文化工(746)去年賺11.5億元，減10%，營業額58.67億元，升13.1%，末期息0.17元，大削47%，全年派息55仙，少5.1%。該股現報5.81元，瀉近半成，最低曾報5.56元，跌8.8%。

隨著內地對新冠疫情回歸乙類管理，可以預期內地對各類基礎化工產品的需求 會重拾升軌。全球各地趨近復常，有望令供應鏈失衡的情況得到改善。將於今年開始商業樓面部分的招租工作。