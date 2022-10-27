企業放榜｜瑞信上季轉蝕319億 擬集資兼裁員

瑞信(Credit Suisse)公布第三季業績轉盈為虧，期內虧損40.34億瑞士法郎(約319億港元)，去年同期賺4.34億瑞郎，第二季則蝕15.93億瑞郎，市場預期虧損5.7億瑞郎。期內營業額38億瑞郎，挫三成。

該股股價受壓，現報4.19瑞郎，跌12%，市值約為123億瑞郎。

集資 40 億瑞郎

另外，該股推出一系列措施，其中計劃發行新股集資40億瑞郎，投資者包括自Saudi National Bank，涉資15億瑞郎，持股比例最高可達9.9%，將於11月23日舉行股東特別大會。同時將證券化產品集團Securitized Products Group(SPG)的大部分業務出售給由Apollo牽頭的財團，又預告將繼續出售非核心資產及低回報的業務。亦會重組投資銀行業務，將瑞士信貸第一波士頓(CS First Boston)分拆成為獨立的資本市場和顧問銀行。

計劃裁員 9000 人 目標削成本

此外，瑞信計劃今季將裁員2,700人，亦預計2025年員工人數將由現時的5.2萬人，減少9,000人至約4.3萬人。瑞信預計今季至2024年期間，有關重組費用及減值約為29億瑞郎，另目標於於2025年將成本降15%至約145億瑞郎。

