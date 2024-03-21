企業放榜｜瑞聲科技去年少賺一成 末期息減17%

至於去年下半年賺5.9億元，按年增25.2%，營業額跌0.1%，至112億元，毛利漲8.2%，至21.55億元，毛利率19.2%，按年多1.4個百分點，環比則升5.1個百分點，主要是由於下半年中高端機型需求復甦以及消費電子行業需求傳統旺季。

自由現金流達到歷史最高

該股截至去年底，經營性現金流入為46.3億元，創近5年新高，同時在嚴格管理資本開支基礎上，自由現金流達到歷史最高，為38.1億元，帳面現金為68.2億元，淨資產負債率為5.1%。存貨周轉天數由截至2022年12月31日的109天下降至截至去年底的80天。期內資本開支約13.8億元，減25.4%。